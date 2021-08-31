التحالف الدولي المعني بهزيمة داعش يدين هجمات كابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أدان " التحالف الدولي المعني بهزيمة داعش " وبأشد العبارات، الهجمات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول يوم 26 أغسطس الجاري وعبر عن حزنه الشديد لفقدان المدنيين الأفغان و البريطانيين وأفراد من القوات الأمريكية على أيدي إرهابيي داعش.



و عبر التحالف في بيان أصدره ووزعته الخارجية الأمريكية امس عن حالة الحزن الشديد إزاء هذه الخسارة المأساوية بالأرواح خاصة وأن الضحايا كانوا يحاولون إجلاء المدنيين أو يعملون على تنفيذ تلك المهمة الإنسانية في أفغانستان أثناء استهدافهم.

و أكد عزم التحالف وشركائه على مواصلة الوقوف جنبا إلى جنب - كما فعلوا عندما قاتلوا لتحقيق الهزيمة الإقليمية لداعش في العراق وسوريا..

وقال : "لا يزال تنظيم داعش عدوا وسيواصل التحالف اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان هزيمته الدائمة و التركيز على الاستفادة من خبرة التحالف وجهود مجموعات العمل التابعة له لمواجهة الفروع العالمية لداعش بما في ذلك تنظيم داعش خراسان وتحديد أعضائه وتقديمهم للعدالة".. و تعهد البيان بمواصلة عمله عن كثب لهزيمة داعش و مواجهة هذا التهديد الخطير بشكل فعال.