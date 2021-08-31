سفير البحرين يبدأ اليوم مهامه في إسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن السفير البحريني لدى إسرائيل خالد الجلاهمة إنه سيصل إلى تل أبيب اليوم لتسلم مهامه رسميا.



وقال الجلاهمة في تغريدة على تويتر باللغات العربية والعبرية والإنجليزية: "يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل".

وقد أدى الجلاهمة شهر يونيو/حزيران الماضي اليمين القانونية أمام ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وبذلك سيصبح رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر، الأردن والإمارات العربية المتحدة.

ويمثل المغرب من خلال مكتب تمثيل يتوقع أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة رفع مستوى تمثيله إلى سفارة.

وكانت البحرين وقعت العام الماضي على اتفاق سلام مع إسرائيل.