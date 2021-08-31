شكرا لقرائتكم صورة لآخر جندي أميركي صعد طائرة وداع أفغانستان! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن البنتاغون أنّ آخر أميركيين غادرا كابل ليل الاثنين هما روس ويلسون سفير الولايات المتّحدة في كابل والجنرال كريس دوناهو القائد الميداني للقوات الأميركية في أفغانستان.

ونشرت القيادة المركزية الأميركية، صورة ليلية لآخر ضابط أميركي غادر أفغانستان. وقالت في تعليق على الصورة، "الجنرال كريس دوناهو، يعتبر آخر عنصر من القوات الأميركية يغادر أفغانستان".

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وأضافت، "بمغادرة دوناهو تم استكمال المهمة الأميركية لإجلاء المواطنين الأميركيين، والأفغان من حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة، بالإضافة الى الأفغان المعرضين للخطر".

انتهاء حرب العشرين عاما

إلى هذا، قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحافي إنّه "على متن آخر طائرة كان هناك الجنرال كريس دوناهو" و"كان برفقته السفير روس ويلسون"، مشيراً إلى أنّهما كان آخر من صعد على متن الطائرة العسكرية التي أقلعت من كابل وأسدلت الستار على حرب استمرت 20 سنة.

الرحلة الأخيرة

وأضاف الجنرال ماكنزي الذي تتبع أفغانستان لنطاق عمليات قيادته أنّ "آخر طائرة سي-17 أقلعت من مطار كابل في 30 آب/أغسطس" في الساعة 9:29 ت غ.

وتابع "إذا كانت عمليات الإجلاء العسكرية قد انتهت فإن المهمة الدبلوماسية الرامية للتحقّق ممّا إذا كان هناك المزيد من المواطنين الأميركيين أو الأفغان المؤهلين الراغبين بالرحيل تتواصل".

كما أوضح أنّه منذ 14 آب/أغسطس وحتى ليل الاثنين، أي خلال الـ18 يوماً الماضية، أجلت طائرات الولايات المتّحدة وحلفائها أكثر من 123 ألف مدني من مطار حامد كرزاي.

وبانسحابها من أفغانستان تكون واشنطن قد تركت هذا البلد في أيدي طالبان، التي خاضت ضدّها الولايات المتّحدة أطول حروبها على الإطلاق.