​تنسيق المرحلة الثانية| تعليمات مهمة من "التعليم العالي" للطلاب بشأن تسجيل الرغبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الثلاثاء المقبل٬ وتستمر حتى السبت الموافق 4 سبتمبر القادم٬ بحد أدنى 254.5 فأكثر أي بنسبة 62.07 للشعبة العلمية٬ وحد أدنى 238 درجة فأكثر بما يعادل 58.05% لأقل من 269.5 درجة للشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن خدمة التسجيل الإلكتروني لرغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة ستكون متاحة عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت، www.Tansik.Egypt.gov.eg، على مدار 24 ساعة.

وحددت التعليم العالي، عدد من التعليمات التي يجب على الطلاب اتباعها:

1- سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

2- الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة، لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

3- ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

4- إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي، وعليه تعديل االرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم، كما لن يقبل النظام رغبات الطالب

إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).