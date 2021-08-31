بالصور.. ضبط مخالفات بمعمل تحاليل ومركز حضانات ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مدن المحافظة، لمتابعة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة التي قادها أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، عن ضبط معمل تحاليل بمدينة بني سويف غير مرخص، وبه كيماويات منتهية الصلاحية، ولا يوجد به فصل آمن للنفايات.

كما تمكنت الحملة التي شارك فيها العقيد محمود البارودي رئيس مباحث التموين، والدكتور أحمد عبدالعظيم نائب مدير إدارة العلاج الحر، من ضبط مركز حضانات للأطفال غير مرخص، ولا يلتزم العاملون فيه بارتداء الواقيات الشخصية، فضلًا عن مخالفة صاحب المنشأة لقانون حماية المستهلك بعدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية التي تقدم للمرضى.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.