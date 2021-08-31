علاج 800 مواطن بـ"كوم اشقاو" خلال قافلة طبية لجامعة سوهاج.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أطلقت جامعة سوهاج قافلتها الطبية المجانية لقرية "كوم اشقاو بمركز طما، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن القافلة تأتي ضمن سلسلة القوافل الطبية والبيطرية للجامعة.

وأضاف "عبدالخالق" أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها البشرية والمادية انطلاقًا من دورها المجتمعي والخدمي والتنموي ومسئولياتها تجاه المجتمع بمختلف فئاته، مؤكدًا الحرص على استمرار تنظيم العديد من القوافل الطبية والبيطرية، وإطلاق حملات التوعية المختلفة فى جميع أرجاء المحافظة بين الحين والآخر.

وشارك في القافلة 45 من طلاب الكلية، إضافة إلى 25 طبيبًا في جميع التخصصات الطبية ماعدا الأسنان، وجرى الكشف الطبي الشامل وصرف العلاج بالمجان لعدد 800 مواطن بالقرية، كما جرى تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفى الجامعي.