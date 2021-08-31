أبوظبي تحدث “القائمة الخضراء” للمسافرين القادمين إليها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 40 دقيقة

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن تحديث قائمة الدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الحاجة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي.

وأفاد مكتب أبوظبي الإعلامي على حسابه الرسمي في “تويتر” أن العمل بالقائمة المحدثة يبدأ اعتبارا من 1 سبتمبر 2021.

وتضم القائمة الخضراء المحدثة الدول التالية: أستراليا-أرمينيا-الأردن-ألبانيا-البحرين-البرتقال-التشيك-الدنمارك-السعودية-السويد-الصين-الكويت-ألمانيا-المجر (هنغاريا)-النرويج-النمسا-اليونان-اليابان-أوكرانيا-إيطاليا-إيرلندا-بروناي-بلجيكا-بلغاريا-بوتان-بولندا-تايوان-تركمانستان-جزر القمر-جزر المالديف-رومانيا-سان مارينو-سنغافورة-سلطانة عمان-سلوفاكيا-سلوفينيا-سويسرا-سيشيل-صربيا-طاجيكستان-فنلندا-قبرص-قرغيزستان-قطر-كرواتيا-كندا-كوريا الجنوبية-لوكسمبورغ-مالطا-موريشيوس-مولدوفا-موناكو-نيوزيلندا-هولندا-هونغ كونغ.

وتم تحديث هذه القائمة بناء على تطورات انتشار كورونا في العالم.