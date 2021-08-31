لندن: مئات البريطانيين مازالوا في أفغانستان.. وفرنسا ترفض التفاوض مع طالبان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الثلاثاء، إنه لم يتبق سوى مئات من مواطني المملكة المتحدة في أفغانستان، وذلك بعد انقضاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية الفرنسي ان إيف لو دريان إنه “لابد لنا من مواصلة الضغط على طالبان لكننا لا نتفاوض معها”.

ولو دريان قال إن حركة طالبان تجري محادثات مع قطر وتركيا بشأن إدارة مطار كابل وإنه ينبغي عليها تأمين المطار في أقرب وقت ممكن كي يتمكن من يريدون مغادرة أفغانستان من الرحيل على متن رحلات تجارية.

وقال لو دريان لتلفزيون “فرنسا 2”: “يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن تأمين المطار. يجرون محادثات مع القطريين والأتراك بشأن إدارة المطار. ينبغي أن نطالب بتأمين الوصول للمطار”.

وأضاف لو دريان أنه يجب على فرنسا مواصلة الضغط على طالبان لكنها لا تتفاوض مع الحركة.

وفرضت حركة طالبان سيطرة كاملة على مطار كابل الدولي، اليوم الثلاثاء، بعد أن غادرت آخر طائرة أميركية المطار إيذانا بنهاية أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

وجابت مركبات طالبان ذهابا وإيابا المدرج الوحيد لمطار حامد كرزاي الدولي.