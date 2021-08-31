بعد انسحاب آخر جندي أميركي.. أول تصريح لطالبان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكدت حركة طالبان، الثلاثاء، بعد ساعات من مغادرة آخر القوات الأجنبية لأفغانستان أن هزيمة الولايات المتحدة شكلت “درسا كبيرا للغزاة الآخرين ولجيلنا المستقبلي”.

وبعد أن فرضت طالبان سيطرة كاملة على مطار كابل بعد الانسحاب الأميركي، قال المتحدث ذبيح الله مجاهد من مدرج مطار كابل “إنه أيضا درس للعالم”.

وعقد الناطق مؤتمره الصحافي بعد ساعات على إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) خروج آخر جندي أميركي من أفغانستان، ليل الإثنين الثلاثاء، لتطوى بذلك صفحة حرب استمرّت 20 سنة سيطرت في نهايتها حركة طالبان على البلاد مجدّداً.

وهنأ المتحدث باسم طالبان، الثلاثاء، الأفغان بانتصارهم بعد ساعات من مغادرة آخر القوات الأميركية البلاد.

وقال المتحدث مجاهد: “نريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والعالم، ونرحب بعلاقات دبلوماسية جيدة معهم جميعا”.

وفرضت حركة طالبان سيطرة كاملة على مطار كابل الدولي، اليوم الثلاثاء، بعد أن غادرت آخر طائرة أميركية المطار إيذانا بنهاية أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة. وجابت مركبات طالبان ذهابا وإيابا المدرج الوحيد لمطار حامد كرزاي الدولي.