الهلال الأحمر الاماراتي تطلق حملتها السنوية لدعم التعليم

محمد الفلاح - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملتها السنوية لدعم التعليم تحت شعار «لنكن سنداً لمستقبلهم» والتي تستهدف توفير الدعم اللازم لحوالي 20 ألف طالب من الأسر المتعففة والمتأثرين من جائحة كورونا والأيتام وأصحاب الهمم، ومساعدتهم على مواصلة تعليمهم في ظروف أكثر ملاءمة وذلك من خلال سداد رسومهم الدراسية وتوفير مستلزماتهم المدرسية إلى جانب المعينات الأخرى مثل الأجهزة اللوحية والذكية والتقنيات الحديثة.



وأكد حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم أن التكافل والتعاضد والتراحم سمات لطالما شكلت أسلوب حياة في دولة الإمارات، ورسخت لمجتمع متجانس متعاون ومتسامح، يسوده الخير ومقراً للسعادة، وهذا ليس وليد اليوم بل هو منهج إنساني ترسخ على يد الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وسارت عليه قيادتنا الرشيدة ونستشعر اليوم تأثيره في حياة الأفراد وبناء وقوة الدولة.

وقال الحمادي: إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جسدت هذا التوجه الإنساني بشكل واضح من خلال ما تضطلع به من أعمال إنسانية وخيرية في شتى المجالات، مستهدفة مختلف أفراد المجتمع، ومن بينهم طلبة المدارس المعوزون والمحتاجون، لافتاً إلى أن هذا الدعم المتواصل الذي ينبع من رؤية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس الهلال الأحمر الإماراتي، شكل طوق نجاة للكثيرين من الطلبة الذين حالت ظروفهم دون دفع النفقات الخاصة بالتعليم.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن برنامج كفالة طلاب العلم الذي تتبناه الهيئة وتفرد له مساحة كبيرة من اهتماماتها، يجسد رؤية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهلال الأحمر في الاهتمام بالإنسان أينما كان وتلبية احتياجاته الأساسية والتي من ضمنها حقه في الحصول على التعليم النوعي، الذي يؤهله لولوج سوق العمل بمؤهلات أكاديمية وقدرات علمية عالية.

أوضح حسين الحمادي أن العمل المؤسسي الخيري في الإمارات سواء على محلياً أو خارجياً، في تنامٍ دائم وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي مؤسسة رائدة في الدولة قدمت إسهامات خيرية بارزة، لافتاً إلى أن إطلاقها لحملتها السنوية التي تستهدف توفير الدعم اللازم لحوالي 20 ألف طالب من الأسر المتعففة والمتأثرين من جائحة كورونا والأيتام وأصحاب الهمم مبادرة مميزة.