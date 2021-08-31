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الرئيس الامريكي يخاطب الأمّة اليوم بشأن الانسحاب من أفغانستان

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محمد الفلاح - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ليل أمس الاثنين إثر إنجاز الولايات المتّحدة انسحابها من أفغانستان أنّه سيلقي اليوم الثلاثاء خطاباً إلى الأمّة يشرح فيه الأسباب التي دفعته لعدم تمديد بقاء قواته في هذا البلد لما بعد 31 أغسطس.

 

وقال بايدن في بيان إنّه "بعد ظهر الغد سأخاطب الشعب الأمريكي بشأن قراري عدم تمديد وجودنا في أفغانستان إلى ما بعد 31 أغسطس".

 

وصدر البيان بعيد إعلان البنتاغون أنّ آخر طائرة عسكرية أمريكية أقلعت من مطار كابول ليل الاثنين، منهية بذلك حرباً استمرّت 20 سنة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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