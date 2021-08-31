الرئيس الامريكي يخاطب الأمّة اليوم بشأن الانسحاب من أفغانستان

محمد الفلاح - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ليل أمس الاثنين إثر إنجاز الولايات المتّحدة انسحابها من أفغانستان أنّه سيلقي اليوم الثلاثاء خطاباً إلى الأمّة يشرح فيه الأسباب التي دفعته لعدم تمديد بقاء قواته في هذا البلد لما بعد 31 أغسطس.



وقال بايدن في بيان إنّه "بعد ظهر الغد سأخاطب الشعب الأمريكي بشأن قراري عدم تمديد وجودنا في أفغانستان إلى ما بعد 31 أغسطس".

وصدر البيان بعيد إعلان البنتاغون أنّ آخر طائرة عسكرية أمريكية أقلعت من مطار كابول ليل الاثنين، منهية بذلك حرباً استمرّت 20 سنة.