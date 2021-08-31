التحالف العربي يعترض مسيرة حوثية حاولت الهجوم على مطار أبها السعودي

محمد الفلاح - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اعتراض طائرة مسيرة حوثية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي.



وأوضح التحالف في بيان أن الشظايا تناثرت جراء اعتراض الطائرة المسيرة الحوثية في محيط مطار أبها دون إصابات أو أضرار.

وشدد التحالف العربي بقيادة السعودية على أن محاولة مليشيات الحوثي الاعتداء على مطار أبها الدولي بطريقة متعمدة "جريمة حرب".

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.