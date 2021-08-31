شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. حظر الامتحانات للتلاميذ في سن السادسة والسابعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم الصينية، اليوم الثلاثاء حظر الامتحانات للتلاميذ الذين يبلغون من العمر ستة و سبعة أعوام.

ويشار إلى أن التغيير الجديد يأتي من بين الجهود المبذولة لمنع الضغط المفرط على التلاميذ.

وحتى الفئات العمرية الأكبر سنا في المدارس الابتدائية، يجب عليها إجراء الامتحانات في نهاية كل عام دراسي فقط، بحسب القواعد الجديدة.

وكانت الصين قد أدخلت مؤخرا سلسلة كاملة من القواعد التي تهدف إلى راحة الطلبة، وصدر قرار بضرورة أن يقوموا بأداء واجبات منزلية أقل، حيث يجب عليهم بدلا من ذلك أن يكونوا قادرين على ممارسة المزيد من الانشطة الرياضية.