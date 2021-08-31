قرقاش: اتصال الرئيس التركي بولي عهد أبوظبي "كان إيجابياً"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش، أن اتصال الرئيس التركي بولي عهد أبوظبي كان إيجابياً وودياً للغاية.

وقال قرقاش إن "الإمارات تسعى إلى بناء الجسور والعمل المشترك مع الأصدقاء لضمان عقود مقبلة من الاستقرار الإقليمي".

تعليق قرقاش جاء في تغريدة له اليوم الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على تويتر.

والإثنين، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية" وام" ناقش الجانبان، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي خلال الاتصال وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.