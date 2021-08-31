بعد "العسكري".. انسحاب دبلوماسي أمريكي كامل من أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنّ الولايات المتّحدة علّقت وجودها الدبلوماسي في أفغانستان ونقلت عمليات سفارتها من كابول إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وقال بلينكن للصحفيين بعيد إعلان البنتاجون إنجاز انسحابه من أفغانستان إنّه "اعتباراً من اليوم، علّقنا وجودنا الدبلوماسي في كابول ونقلنا عملياتنا إلى الدوحة"، مشيراً إلى أنّه سيتمّ إخطار الكونجرس بهذا القرار.



وأضاف أن "المناخ الأمني الضبابي والوضع السياسي" في البلد الذي تسيطر عليه حركة طالبان المتشدّدة.

وإذ شدّد الوزير على أنّ الولايات المتّحدة ستواصل مساعدة كلّ أمريكي يرغب بمغادرة أفغانستان، لفت إلى أنّ عدداً ضئيلاً من رعايا بلاده، أي ما بين 100 و200 أمريكي، لا يزالون في هذا البلد.

