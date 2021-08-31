السفارة الأمريكية في كابول تعلن تعليق العمليات الدبلوماسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، الثلاثاء، رسميًا تعليق العمليات الدبلوماسية.

وقالت السفارة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إنها علقت عملياتها اعتبارا من اليوم الثلاثاء 31 أغسطس/آب 2021.



وأضافت: "في حين سحبت الحكومة الأمريكية جنودها من كابول، فسنواصل مساعدة المواطنين الأمريكيين وأسرهم في أفغانستان من الدوحة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت مساء الإثنين، مغادرة كامل القوات الأمريكية من أفغانستان.

وذكر مسؤولان أمريكيان، أن الولايات المتحدة استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد حوالي 20 عاما من غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

ودافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الإثنين، عن قرار الانسحاب من أفغانستان وإنهاء المهمة العسكرية التي استمرت 20 عاما.

وقال في بيان، إن قرار إنهاء المهمة العسكرية في أفغانستان كان أفضل سبيل لحماية أرواح جنود الجيش الأمريكي وتأمين خروج المدنيين.

فيما شهدت العاصمة الأفغانية كابول احتفالات بالألعاب النارية، وذلك بعد إتمام أمريكا انسحابها من البلاد.