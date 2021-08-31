وفاة الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز آل سعود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

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نعى الديوان الملكي السعودي أمس الاثنين الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود.



وذكر الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 23 / 1 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.