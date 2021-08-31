شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يعترض مسيرة حوثية حاولت الهجوم على مطار أبها السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية، اعتراض طائرة مسيرة حوثية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي.



وأوضح التحالف في بيان أن الشظايا تناثرت جراء اعتراض الطائرة المسيرة الحوثية في محيط مطار أبها دون إصابات أو أضرار.

وشدد التحالف العربي بقيادة السعودية على أن محاولة مليشيات الحوثي الاعتداء على مطار أبها الدولي بطريقة متعمدة "جريمة حرب".

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.