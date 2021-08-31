عاجل.. حرس الحدود العراقي يطلق عملية أمنية على الشريط الحدودي مع سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت قوات "حرس الحدود" العراقية، الثلاثاء، عملية أمنية من ثلاثة محاور على الشريط الحدودي مع سوريا.



ووفق وكالة الأنباء العراقية فإن "قائد قوات الحدود الفريق الركن حامد الحسيني شرع اليوم الثلاثاء، بعملية ثأر الشهداء من 3 محاور".

ونقلت عن الحسيني قوله إن "العملية تشمل الشريط الحدودي العراقي السوري بمثلث مناطق الوليد".

وأشار إلى أن "ثلاثة تشكيلات عسكرية شاركت بالعملية بينها قيادة قوات الحدود والجيش العراقي بإسناد طيران الجيش".

وفي نهاية 2017، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.

وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر داعش في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقار لمسلحيه.