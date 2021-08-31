جو بايدن يدافع عن قرار الانسحاب من أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الإثنين، عن قرار الانسحاب من أفغانستان وإنهاء المهمة العسكرية التي استمرت 20 عاما.



وقال الرئيس الأمريكي، في بيان، إن قرار إنهاء المهمة العسكرية في أفغانستان كان أفضل سبيل لحماية أرواح جنود الجيش الأمريكي وتأمين خروج المدنيين.

وشدد بايدن على أن العالم سيحمل حركة طالبان مسؤولية تعهدها بتوفير ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان.

وأوضح أنه طلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن قيادة التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده تعتزم "البناء على قرار مجلس الأمن الذي يطالب طالبان بضمان خروج آمن من أفغانستان".

وأعلن بايدن في بيان صدر بعد ساعات من إتمام الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان، إلى أنه سيوجه كلمة للشعب الأمريكي بشأن الانسحاب بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت مساء اليوم الإثنين، مغادرة كامل القوات الأمريكية من أفغانستان.

وذكر مسؤولان أمريكيان، أن الولايات المتحدة استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد حوالي 20 عاما من غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وقال قائد القيادة المركزية الجنرال كينيث ماكينزي، إن الجيش الأمريكي استكمل انسحاب قواته من أفغانستان، والسفير الأمريكي على متن آخر رحلة.