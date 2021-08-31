تقرير يكشف بالأرقام أن فيروس كورونا يواصل الانتشار حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا في جميع أنحاء دول العالم، سواء من حيث الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 217 مليوناً و920 ألفا و243 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و524 ألفا و9 حالات وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 194 مليونا و796 ألفا و320 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 37 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 23 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات وافدة من الخارج مثل اليوم السابق.

وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 14، انخفاضا من 24 قبل يوم. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي إلى 94879 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 5564 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و326 وفاة.

وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى 3 ملايين و341264 وإجمالي الوفيات إلى 258491.

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 10466 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و266 وفاة بكوفيد-19.

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل أكثر من 20 مليون إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات إلى 579574.

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت 1372 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 251 ألفا و421 إصابة، والوفيات إلى 2285، حسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.