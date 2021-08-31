السودان يبعث برسالة إلى روسيا بشأن سد النهضة.. النص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أطلع السودان، الإثنين، جمهورية روسيا على آخر تطورات سد النهضة، مؤكداً وصول المفاوضات لطريق مسدود جراء ما وصفه بالتعنت الإثيوبي.



جاء ذلك في رسالة خطية بعث بها وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير محمد شريف، إلى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وشدد بيان من الخارجية السودانية، على أن الرسالة تأتي في إطار التحضيرات السودانية الروسية الجارية لانعقاد الدورة التاسعة للجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين والمقررة في موسكو خلال شهر سبتمبر المقبل.

وقال البيان: "الرسالة تتعلق بآخر تطورات ومستجدات ملف أزمة سد النهضة بعد أن وصلت المفاوضات الثلاثية الى طريق مسدود جراء التعنت الأثيوبي".

وأشار البيان إلى أن وكيل الخارجية السوداني استعرض في رسالته لنظيره الروسي، موقف السودان الساعي للتوصل لاتفاق شامل وعادل ومتوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة من خلال عملية تفاوضية جادة وفعالة تمكن الدول الثلاث من الوصول للاتفاق المنشود.

كما تناول تفعيل المقترح المقدم من السودان والذي أيدته مصر، الداعي إلى تطوير آلية المفاوضات الثلاثية من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ومشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

والمفاوضات متوقفة رسميا منذ أبريل/نيسان الماضي بعد فشل مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في التوصل لتفاهمات قبل بدء الملء الثاني للسد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت اكتمال عملية الملء الثاني لسد النهضة، وسط اعتراضات من مصر والسودان للخطوة الأحادية.