بايدن: الآن انتهت 20 سنة من الوجود الأميركي في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 07:54 صباحاً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2021 8:22 صباحًا

عقب إعلان البنتاغون انسحاب آخر جندي أميركي من أفغانستان، قال الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين: “الآن أعلن انتهاء 20 عاماً من الوجود الأميركي في أفغانستان”.

وأضاف في تغريدة على تويتر: “الأيام الـ17 الأخيرة شاهد العالم أكبر عملية إجلاء في تاريخ أميركا”.

في السياق، قال الرئيس الأميركي في بيان إن العالم سيحمل حركة طالبان مسؤولية تعهدها بتوفير ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان.

إلى هذا، كشف عن أنه طلب من وزير الخارجية قيادة التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان.

وقال بايدن في بيان صدر بعد ساعات من إتمام الجيش الأميركي انسحابه من أفغانستان إنه سيوجه كلمة للشعب الأميركي بشأن الانسحاب بعد ظهر الثلاثاء يشرح فيها الأسباب التي دفعته لعدم تمديد بقاء قواته في هذا البلد لما بعد 31 آب.