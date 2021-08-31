تقرير: أردوغان يسعى إلى زيادة سلطاته ومحاصرة وقمع الأحزاب المعارضة

محمد الفلاح - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

جدد الرئيس التركي، رجب طيب الحديث عن خفض الحد الأدني للتمثيل في البرلمان، وأكد أن التعديلات الدستورية ستتم دون إشراك المعارضة فيها، وهي خطوات يسعى من ورائها الرئيس التركي إلى زيادة سلطاته ومحاصرة الأحزاب المعارضة.



وتطرق اردوغان خلال زيارته إلى البوسنة والهرسك ومنطقة كاراداغ، إلى الحد الأدنى لدخول الأحزاب إلى البرلمان، حيث ذكر أن حزبه توصل إلى اتفاق مع حزب الحركة القومية لخفض الحد الأدنى للتمثيل في البرلمان إلى 7 في المئة بدلا من 10 بالمئة.

وحول التعديلات الدستورية المرتقبة، قال أردوغان لا نترقب أي شيء من الأحزاب المعارضه، لأننا أغلقنا بالفعل بوابة الأحزاب المعارضة قبل أن نخطو أي خطوة. أغلقنا جميع البوابات بما يشمل أيضا بوابة حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير.