معارض تركي يفضح أردوغان وسياساته الفاشلة

محمد الفلاح - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، علي باباجان، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، وصل لنهاية الطريق وسينزل في المكان المناسب.



تصريحات باباجان جاءت تعليقا على ما قاله أردوغان خلال تقييمه للبيانات الاقتصادية في البلاد، حيث قال عبارة “أين كنا وكيف أصبحنا”، وكأنه يشير إلى أن تركيا تقدمت اقتصاديا في عهده.

وأوضح باباجان أن أردوغان وصل لنهاية الطريق وسينزل في الوقت المناسب، ليتسلم غيره إدارة البلاد، ويضع تركيا على طريق الازدهار والحرية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف باباجان: “سيد أردوغان، دعونا نتفق على شيء واحد أولاً. توقف عن التباهي بالإنجازات التي حققتها في الوقت الذي كنت فيه أنا وأصدقائي في العمل. أخبرنا عن الفترة الأخيرة التي تحملت فيها المسؤولية الكاملة”.

وتساءل باباجان قائلا: “سيد أردوغان، لماذا لا تتحدث عن 164 مليار دولار ديون البنك المركزي؟ حاليا، احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي هو 55 مليار دولار.”.

وأكد باباجان أنه مع انطلاق تنفيذ النظام الرئاسي المتحيز، بدأ التوظيف في الانخفاض.