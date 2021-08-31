شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تراجع سعر الدولار في السودان، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021، لدى بنك السودان المركزي وفي السوق (السوداء).



وبلغ سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي 440.03 جنيه للشراء و444.33 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر صرف الدولار لدى تعاملات السوق غير الرسمية (السوداء) إلى 440 جنيها.

وقال المركزي السوداني، في بيان، إنه قرر تجميد وحجز أرصدة، وحسابات 161 شخصا، متهمين بالاتجار في العملات والإضرار بالاقتصاد.

وأضاف المركزي، في منشور متضمنا أسماء الذين تقرر تجميد وحظر أرصدتهم وحساباتهم، أن القرار جاء بطلب من لجنة تفكيك نظام الإخوان الحكومية.

كما أعلن مسؤول بلجنة تفكيك "إخوان السودان" أن اللجنة جمدت أرصدة وحسابات العباس البشير، شقيق الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

وانخفض سعر صرف اليورو في السودان، لدى بنك السودان المركزي، إلى 519.12 جنيه للشراء و523.02 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق الموازية (السوداء) 450 جنيها.

وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني في السودان لدى بنك السودان المركزي إلى 605.75 جنيه للشراء و610.31 جنيه للبيع.

فيما استقر متوسط سعر العمل البريطانية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند نحو 610 جنيهات.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي 117.33 جنيه للشراء و118.21 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر العملة السعودية في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" 117 جنيها.

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك السودان المركزي إلى 119.05 جنيه للشراء و120.70 جنيه للبيع.

بينما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء عند 119 جنيها.

وانخفض متوسط سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي إلى 1454.14 جنيه للشراء و1465.07 جنيه للبيع.

وتعهد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بدعم حكومته لحل أزمة الكهرباء في البلاد وخلق مناخ ملائم لإنتاج الطاقة.

يأتي التعهد في ظل أوضاع قاسية يعيشها السودان مع أزمة نقص الكهرباء وإنقطاع التيار بمعدل 12 ساعة يومياً، ما جعل البلاد تعيش في ظلام دامس.

وتسببت أزمة الانقطاع المستمر للكهرباء في السودان في انتشار الأوبئة والأمراض وارتفاع الأسعار نتيجة لوقف إنتاج المصانع ونقص المعروض من السلع، وكذلك تهديد أرواح المرضى في المستشفيات ومستقبل الطلبة في المدارس.