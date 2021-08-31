سيناتور أميركي بارز ينتقد سياسات أنقرة في عهد أردوغان

انتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي البارز بوب مينينديز خلال زيارة للعاصمة اليونانية أثينا تركيا، قائلاً إن قيادتها الحالية غير ملتزمة بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

جاءت تصريحات مينينديز عقب اجتماعه مع وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس حيث قال نحن نؤمن بسياق القانون الدولي، لذلك نعتقد أنه يجب مراعاة حقوق كل دولة ومناطقها الاقتصادية الخالصة. نعتقد أنه عندما يكون هناك نزاع، هناك قضايا مختلفة، يجب حلها في ظل حكم القانون وفي المنتديات المناسبة وليس بالقوة".

إلى ذلك أوضح: "لدينا نقطة انعطاف بتاريخ العالم في هذا الوقت. إنه اختيار بين وجهتي نظر مختلفتين. مشروع نشترك فيه، يعزز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وتحقيق الحلم الفردي، ويسمح للمجتمعات المفتوحة لتحقيق ذلك. والآخر هو وجهة نظر تضطهد الناس، وتسعى في نهاية المطاف إلى إكراه الدول اقتصادياً، وتقويض سيادة القانون، سواء في البحر أو في أي مكان آخر".

من جهته صرح وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس قائلاً إن "تركيا أصدرت، في انتهاك لجميع قواعد القانون، تهديداً بالحرب ضد اليونان إذا مارست حقها غير القابل للتصرف في توسيع المياه الإقليمية لجزرها"، مؤكداً أنها "الدولة الوحيدة في المجتمع الدولي التي أصدرت تهديداً بالحرب ضد دولة أخرى".