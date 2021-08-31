شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عمليات زرع الأعضاء بـ 15 % خلال العام الأول للجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت دراسة جديدة، أن عدد عمليات زرع الأعضاء التي أجريت في جميع أنحاء العالم، انخفض بشكل ملحوظ خلال العام الأول لجائحة فيروس كورونا.

وحللت الدراسة التي أجرتها الجمعية الأوروبية لزراعة الأعضاء ومقرها إيطاليا، ونشرت في مجلة لانسيت الطبية، الأرقام الواردة من 22 دولة، وأظهرت انخفاضا بلغ في المتوسط 15% في عدد عمليات زرع الأعضاء في جميع أنحاء العالم.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، أوليفييه أوبرت من مجموعة باريس لزراعة الأعضاء، إن الموجة الأولى من الجائحة كان لها تأثير مدمر على إمكانية عمليات زرع الأعضاء في العديد من البلدان، وأثر ذلك على قوائم الانتظار ويؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح.