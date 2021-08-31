شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا وفرنسا تؤكدان على أهمية تعزيز الأمن والازدهار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عُقد أمس الاثنين افتراضيا اجتماع المشاورات الوزارية، بين وزراء دفاع وخارجية أستراليا وفرنسا ضمن ما يعرف باجتماع (2 + 2).

وحضر الاجتماع عن الجانب الأسترالي وزيرة الخارجية السيناتورة ماريز باين، ووزير الدفاع بيتر داتون، وعن الجانب الفرنسي وزير الخارجية جان إيف لودريان، ووزيرة الدفاع فلورنس بارلي.

وقالت الوزيرة "باين" في بيان صادر عن مكتبها "أكد الوزراء قوة شراكتنا الاستراتيجية، وشددوا على أهمية تعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ المنفتحة والشاملة ونظام دولي قائم على القواعد يساهم في تعزيز الأمن والازدهار".