شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان حتى 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي، بالإجماع على القرار 2591 القاضي بتمديد تفويض قوة ‏الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى 2022م، مجدداً الدعوة لدعم وقف ‏دائم لإطلاق النار وحلّ طويل الأمد على أساس المبادئ والعناصر المنصوص عليها في القرار 1701 ‏‏(2006).‏

وأعرب أعضاء المجلس في بيان صحفي، عن إدانة المجلس جميع الانتهاكات للخط الأزرق، جواً وبراً، ‏داعياً بقوة جميع الأطراف إلى احترام وقف الأعمال العدائية، ومنع أي انتهاك للخط الأزرق واحترامه ‏برمته، والتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة واليونيفيل.‏

وحثّ المجلس المحتلّ الإسرائيلي على الإسراع في انسحاب جيشه من شمال قرية الغجر دون مزيد من التأخير ‏بالتنسيق مع اليونيفيل، مجدداً التأكيد على الحاجة إلى الانتشار الفعال للقوات المسلحة اللبنانية في ‏جنوب البلاد وفي مياهه الإقليمية بوتيرة متسارعة.‏