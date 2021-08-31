شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 400 مشروع بأعمال المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة".. اعرف برامج المبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، في إطار مبادرة حياة كريمة، لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى وسيتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة لصالح 4500 قرية، وهو مشروع له أهمية بالغة فى تحسين جودة الحياة لأكثر من 58 مليون مواطن.

وطبقا لاستراتيجية التنفيذ، ينقسم البرنامج لـ3 مراحل طبقًا لنسبة الاحتياج، وهى بالمرحلة الأولى لتشمل القرى ذات نسب الفقر 70% فيما أكثر (القرى الأكثر احتياجا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة) وقد تم البدء فى تنمية أكثر المراكز فقرًا على مستوى الجمهورية بشكل عاجل منذ عامين بواقع 51 مركزًا على مستوى 20 محافظة وبإجمالى 18.4 مليون مستفيد فى 1376 قرية وأكثر من 9 آلاف عزبة وتابع، أما المرحلة الثانية من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر: من 50% إلى 70% (القرى الفقيرة التى تحتاج إلى تدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى)، بينما المرحلة الثالثة من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر: أقل من 50%: (تحديات أقل لتجاوز الفقر).

وانتهت الحكومة من تنفيذ وبدء تشغيل 400 مشروع من إجمالى 625 مشروعا بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنذ أن أطلق رئيس الجمهورية برنامج حياة كريمة لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتم استهداف 68 قرية فى 5 محافظات ضمن المرحلة الأولى من البرنامج باستثمارات تصل إلى نحو مليار جنيه، كما وجه رئيس الجمهورية بتنفيذ مرحلة ثانية لهذا البرنامج فى 50 مركزًا بعدد 20 محافظة وإجمالى 1400 قرية، تضم 18 مليون مواطن.

ونرصد أبرز المشروعات المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة:

-إنشاء مراكز شباب جديدة، وتطوير المبانى والملاعب.

-تنفيذ مشروعات تشمل إنشاء كبارى للسيارات والمشاة، وتجديد عدد من الكبارى.

- تنفيذ طرق جديدة وتطوير شبكة الطرق الحالية.

-تنفيذ مجمعات للخدمات الزراعية ومجمعات للمخلفات.

-إنشاء وتطوير مراكز طبية، واستحداث وحدات صحية.

-تنفيذ مبانٍ خدمية تقدم خدمات التضامن الاجتماعى.

-حصر أعداد المستحقين لسكن كريم فى المراكز المستهدفة.

-تنفيذ مشروعات للصرف الصحى ولتحسين جودة مياه الشرب.

-استحداث شبكات الكهرباء وتطويرها.. ووضع محطات تغذية بديلة.

-تنفيذ مشروعات لتحسين البنية المعلوماتية والتدريب على محو الأمية الرقمية.

-وحدات للاستشارات الأسرية، وأخرى لحماية المرأة والأسرة، ولذوى الإعاقة.

-توصيل الغاز الطبيعى بعد الانتهاء من أعمال الصرف بقرى "حياة كريمة ".

-تطوير وإنشاء 10828 فصلا دراسيا، وِتَحْسِين تنافُسيّة نُظُم ومُخرجات التَّعْلِيم.