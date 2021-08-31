50 عملية جراحية وتوزيع 100 نظارة طبية بالمجان لأهالي قرى الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أجرت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عمليات رمد مجانية بمستشفى الخارجة التخصصي، وذلك ضمن مبادرة عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمى، والتي تنفذ تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وقال الدكتور محمد عبدالجليل، مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، في بيان صحفي له، مساء أمس الإثنين، إنه جرى إجراء أكثر من 50 عملية مجانية لمرضى الرمد من أهالي الوادي الجديد، والذين جرى إجراء الكشف الطبي عليهم بقافلة قرى ناصر الثورة، كما تم توزيع نظارات طبية بالمجان لأكثر من 100 حالة أخرى.

وأضاف عبد الجليل، أن الوادي الجديد تشهد حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لأهالي قرى جورمشين 7 والجزائر ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة، تتضمن رفع كفاءة وبناء 60 منزل بالقريتين، لضمان تقديم أفضل الخدمات الممكنة لصالح الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير حياه كريمة لهم.