‏التحالف: محاولة مليشيا الحوثي الاعتداء على مطار أبها جريمة حرب

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن محاولة مليشيا الحوثي الاعتداء بطريقة متعمدة على مطار أبها تعد جريمة حرب، وجاء ذلك بعد أن اعترض التحالف طائرة مسيرة مفخخة حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي، وقد تم اسقاطها.
وأضاف التحالف أنه تناثرت الشظايا جراء الاعتراض في محيط المطار دون إصابات أو أضرار.
يذكر أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران سبق لها أن استهدفت مطار أبها الدولي أكثر من 3 مرات وهي تعلم أنه مطار مدني الأمر الذي يعرض حياة المدنيين للخطر.
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