بعد 20 عاماً من الغزو.. الجيش الأمريكي يعلن رسمياً انسحاب آخر جنوده من أفغانستان



أعلن فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، الإثنين 30 أغسطس/آب 2021، أن الجيش الأمريكي استكمل انسحاب قواته من أفغانستان، وذلك بعد نحو 20 عاماً من غزوها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.



هذه التصريحات الأمريكية تأتي قبل يوم واحد على موعد الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية من أفغانستان.



وقد كشف قائد القيادة المركزية الأمريكية عن هذا الأمر خلال مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع (البنتاغون) بعد إرسال آخر قوات لإجلاء الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر بعد عودة طالبان إلى السلطة من العاصمة كابول.



ماكينزي، صرح قائلا: "هناك قدر كبير من الحزن المرتبط بهذا الرحيل. لم نخرج كل من كنا نريد إخراجه".



وأضاف "لكنني أعتقد أنه إذا بقينا عشرة أيام أخرى، ما كنا سنخرج الجميع". وقال إن آخر رحلة أقلت السفير الأمريكي في أفغانستان روس ويلسون.



في سياق متصل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الإثنين، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، متمسك بقرار مغادرة الجنود الأمريكيين لأفغانستان في الموعد المحدد".



المتحدثة الأمريكية أوضحت في مؤتمر صحفي، أنه "يجري حالياً تحديد عدد الأمريكيين الذين مازالوا في أفغانستان والذين يريدون المغادرة"، مشيرة إلى أنه "يعتقد أنه رقم صغير"، بحسب موقع "الحرة".



كما كشفت ساكي أنه "تم إجلاء 6 آلاف شخص يحملون جواز السفر الأمريكي من أفغانستان".



وكررت أنه لن "يكون لنا وجود مستمر في أفغانستان بعد الثلاثاء 31 أغسطس/آب الجاري".



من جانبه، كشف المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، أن 26 طائرة أمريكية غادرت مطار كابول، الأحد، مع استمرار عمليات الإجلاء.



كما أكد المتحدث "الرغبة الأمريكية في مساعدة أكبر عدد من الراغبين على مغادرة أفغانستان، وعلى الاستمرار في العمل مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية لمساعدة الأسر الأفغانية الراغبة في المغادرة".

المصدر: وكالات