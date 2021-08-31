شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد تضامنها مع الحكومة اليمنية بعد هجوم «العند» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت مصر الهجوم الذي استهدف قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج اليمنية، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من اليمنيين، مُعربة عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب اليمن، ولذوي الضحايا، ومتمنيةً الشفاء للمُصابين.

وأكدت مصر في بيانٍ لوزارة الخارجية الليلة، تضامنها ودعمها للحكومة اليمنية في هذا المُصاب الجلل، مشددة على ضرورة تغليب مصلحة اليمن وشعبه عبر التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه ويحقق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.