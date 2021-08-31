عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زعيم الجمهوريين بالنواب الأمريكي: طالبان تمتلك طائرات بلاك هوك أكثر من أستراليا

الثلاثاء 31 أغسطس 2021

الخليج 365

قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، الإثنين، إن حركة طالبان تمتلك طائرات بلاك هوك أكثر من أستراليا، مشيرا إلى أمريكا أقل أمانا اليوم مما كان عليه الحال قبل أحداث سبتمبر.



وأضاف مكارثي في تعليقه على الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، إن وزارة الخارجية الأمريكية تقدر أنه كان يتواجد في أفغانستان حوالى 11 ألف أمريكي قبل عمليات الإجلاء، وقالوا إنهم أجلوا 5400 ما يعني أنه لا يزال هناك آلاف الأمريكيين في أفغانستان.

وقال إنه نعلم من المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هناك آلاف العناصر من تنظيم داعش ”الهمجيين“ قد غادروا سجن باغرام، مما يعني أننا اليوم أقل أمانا مما كان الحال عليه قبل أحداث 11 سبتمبر، لأنهم الآن يمتلكون أسلحة، فحركة طالبان تمتلك اليوم طائرات هليكوبتر من طراز بلاك هوك أكثر مما لدى أستراليا من هذا النوع من الطائرات، كما ان لدى طالبان طائرات مسيرة وغيرها.

وأشار مكارثي إلى أن على الأمريكيين اليوم التركيز على حماية أمريكا، وهذا أمر لا تفعله الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس جو بايدن، بل تترك المزيد من الأمريكيين الذين قد يتحولون إلى رهائن عالقين في أفغانستان.

وأعلن البنتاغون خروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان ليل الإثنين، لتنتهي بذلك حرب استمرت 20 سنة سيطرت في أعقابها حركة طالبان على البلاد.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحافي ”أنا هنا لأعلن أننا أنجزنا انسحابنا من أفغانستان“.

وأضاف الجنرال ماكنزي الذي تتبع أفغانستان لنطاق عمليات قيادته أنّ ”آخر طائرة سي-17 أقلعت من مطار كابول في 30 آب/أغسطس“ في الساعة 9:29 ت غ.

وتابع ”إذا كانت عمليات الإجلاء العسكرية قد انتهت فإن المهمة الدبلوماسية الرامية للتحقّق ممّا إذا كان هناك مزيد من المواطنين الأمريكيين أو الأفغان المؤهلين الراغبين بالرحيل تتواصل“.

وأوضح الجنرال ماكنزي أنّه منذ 14 آب/أغسطس وحتى ليل الإثنين، أي خلال الـ18 يوماً الماضية، أخلت طائرات الولايات المتّحدة وحلفائها أكثر من 123 ألف مدني من مطار حامد كرزاي.

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين أن العالم سيحمل حركة طالبان مسؤولية تعهدها بتوفير ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان.

وقال بايدن في بيان صدر بعد ساعات من إتمام الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان إنه سيوجه كلمة للشعب الأمريكي بشأن الانسحاب بعد ظهر الثلاثاء.