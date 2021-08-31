شكرا لقرائتكم خبر عن التيار الشعبي يدعو الرئيس التونسي إلى حل «البرلمان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في خطوة داعمة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، دعا التيار الشعبي إلى ضرورة حل البرلمان الذي تهيمن عليه حركة النهضة الإخوانية، والإسراع بتشكيل حكومة مصغرة لتسيير أعمال المرحلة الانتقالية الحالية.

وطالب التيار الشعبي التونسي، في بيان أمس الإثنين، بالمحاسبة القضائية لكل أركان منظومة الفساد والإرهاب، معتبرا أن استكمال إسقاط منظومة الفساد بأذرعها الإجرامية والمالية وأحزابها وشبكات تمويلها وارتباطاتها الخارجية هو الممر الإجباري لتصحيح العملية السياسية.

وطالب التيار التونسي أيضا بالإسراع في تشكيل حكومة مصغرة تتولى مهمة إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار والدولة من الإفلاس ومقاومة جائحة كورونا والاستعداد للعودة المدرسية والموسم الفلاحي القادم.

وأكد أن قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة وغيرها ليس خروجا عن الشرعية، بل هو إنقاذ لها من الطغمة الحاكمة ومافيا الفساد التي هددت أركان الدولة.

وحذر التيار الشعبي التونسي من محاولات إعادة منظومة الفساد والإرهاب من خلال دعوات الحوار والتسويات لعودة البرلمان المجمد إلى سالف نشاطه وإفلات المجرمين من المحاسبة القضائية.