شكرا لقرائتكم خبر عن نقابات ونشطاء يتهمون خامنئي بارتكاب مجزرة بحق الإيرانيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل الاتهامات لمرشد إيران علي خامنئي، بأنه المسؤول عن قتل الإيرانيين بوباء كورونا ، فبعد أن حمَّل 757 ناشطا إيرانيا خامنئي المسؤولية عن وفاة الإيرانيين، اعتبر المجلس التنسيقي للجمعيات الثقافية الإيرانية أمر خامنئي في ديسمبر 2021 بحظر لقاحي كورونا الأمريكي والبريطاني، أنه تسبب في حدوث «مجزرة للشعب».

وأصدر المجلس بيانا أمس الإثنين، قال فيه إن وفيات كورونا في إيران «هم في الحقيقة ضحايا الاستبداد وانعدام التدبير، وبالطبع مصالح المافيا التي تجني أرباحا طائلة من إنتاج اللقاحات المحلية واستيراد الأدوية باهظة الثمن».

كما احتج المجلس على اعتقال عدد من المحامين والنشطاء المدنيين، وطالب بالإفراج عن هؤلاء المواطنين والتحقيق مع الجهات المنفذة لهذه الاعتقالات.

وشدد المجلس التنسيقي للنقابات الثقافية على أن المحامين والناشطين أرادوا رفع دعوى قضائية ضد هذه المجزرة، ولكن تم التعامل معهم بيد من حديد من قبل الأجهزة القضائية والأمنية.

كما أصدر أكثر من 575 ناشطا مدنيا وسياسيا ونقابيا، بيانا دعما للمحتجزين الأربعة من المحامين وناشط مدني، مؤكدين أن أهم سبب لزيادة الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا في إيران هو «الادعاءات الكاذبة حول الطاقة الإنتاجية للقاح». وحظر المرشد علي خامنئي استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية، حسبما ذكر موقع إيران إنترناشيونال.

وأكد النشطاء وبينهم طلاب ومعلمون في بيانهم، أن إطاعة وزير الصحة و200 نائب برلماني أمر خامنئي بحظر استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية، في يناير الماضي، تأتي في حين أن إصدار ترخيص استيراد لقاحي فايزر وأسترازينيكا في الوقت الحالي، يدل على أن مرسوم خامنئي السابق الذي ابتلي به المواطنون اليوم، كان أمرا سياسيا غير صحيح وغير مهني وغير علمي.