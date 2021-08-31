طالبان بعد انسحاب أمريكا: أفغانستان حصلت على استقلالها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علقت حركة طالبان مساء الإثنين، على انسحاب أمريكا من أفغانستان، بعد أن غادر آخر جندي أمريكي من مطار كابول.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، قاري يوسف، بحسب رويترز: "غادر آخر جندي أمريكي من مطار كابول ونالت بلادنا استقلالها الكامل".



فيما أشار مسؤول كبير في الحركة بالقول: "لقد صنعنا التاريخ"، وكتب أنس حقّاني في تغريدة على تويتر: "هذه الليلة انتهى احتلال الولايات المتّحدة وحلف شمال الأطلسي لأفغانستان والذي استمرّ 20 سنة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت مساء اليوم الإثنين، مغادرة كامل القوات الأمريكية من أفغانستان.

وذكر مسؤولان أمريكيان، أن الولايات المتحدة استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد حوالي 20 عاما من غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وقال قائد القيادة المركزية الجنرال كينيث ماكينزي، إن الجيش الأمريكي استكمل انسحاب قواته من أفغانستان، والسفير الأمريكي على متن آخر رحلة.

وأضاف، الطائرات العسكرية الأمريكية والتابعة للتحالف أجلت أكثر من 123 ألف مدني، مشيرا إلى أن المهمة العسكرية في أفغانستان انتهت، ولكن الدور الدبلوماسي لم ينته.

وتابع، لقد عطلنا المعدات العسكرية التي تركناها في أفغانستان.

وأشار إلى أن القوات الأمريكية لم تشارك حركة طالبان المعلومات حول مغادرة آخر قواتها لأفغانستان، مشيرا إلى أن الحركة أقامت سياجًا أمنيًا في محيط مطار كابول.