بالصور.. الألعاب النارية تخترق "ظلام" كابول بعد انسحاب أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت العاصمة الأفغانية كابول، مساء الإثنين، احتفالات بالألعاب النارية، وذلك بعد إتمام أمريكا انسحابها من البلاد.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية، صورا للألعاب النارية التي اخترقت سماء كابول المظلمة، مع إقلاع آخر طائرة أمريكية من مطار حامد كرزاي الدولي.



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت مساء اليوم الإثنين، مغادرة كامل القوات الأمريكية من أفغانستان.





وذكر مسؤولان أمريكيان، أن الولايات المتحدة استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد حوالي 20 عاما من غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

ودافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الإثنين، عن قرار الانسحاب من أفغانستان وإنهاء المهمة العسكرية التي استمرت 20 عاما.





وقال في بيان، إن قرار إنهاء المهمة العسكرية في أفغانستان كان أفضل سبيل لحماية أرواح جنود الجيش الأمريكي وتأمين خروج المدنيين.