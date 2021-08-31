بلينكن: إجلاء 123 ألف شخص من أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إنه تم إجلاء أكثر من 123 ألف شخص من أفغانستان، واصفا عمليات الإجلاء بـ"الأكبر" من نوعها في التاريخ.

وأوضح بلينكن في تصريحات بعد ساعات من انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، أن عمليات الإجلاء من أفغانستان تمت على الرغم من التهديدات الإرهابية المتواصلة، وأشاد بجهود جميع من ساهم في عمليات الإجلاء.



وشدد بلينكن على أن "المهمة العسكرية في أفغانستان انتهت ومن الآن فصاعدًا بدأت مهمة دبلوماسية جديدة"، وأن بلاده ستواصل جهودها "الحثيثة لإجلاء جميع الأمريكيين والأفغان الذين رغبوا في البقاء بأفغانستان".

وكشف عن أن بلاده تعتزم "تشكيل فريقًا جديدًا لقيادة المرحلة المقبلة من عملنا الدبلوماسي بشأن أفغانستان"، مشددا على أن "الولايات المتحدة ستحمل طالبان مسؤولية تأمين عمليات إجلاء الراغبين في مغادرة أفغانستان".

وأكد بلينكن أنه ستتم محاسبة طالبان إذا لم تلتزم بوعودها حول تأمين مغادرة الراغبين في الخروج من أفغانستان، وأن واشنطن "ستظل تركز على محاربة الإرهاب هناك".

ولفت إلى أن "أي تواصل مع طالبان سيكون من منطلق الوفاء بوعودها معنا ومع المجتمع الدولي"، وأنه سيتم "إيصال المساعدات للشعب الأفغاني عبر المنظمات غير الحكومية وليس من خلال طالبان"، وأنه يمكن "العمل مع حكومة أفغانية جديدة، بطريقة تضمن مصلحتنا القومية".