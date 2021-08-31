عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرحلة الأخيرة.. أمريكا تغادر أفغانستان بعد 20 عاما

الثلاثاء 31 أغسطس 2021

الخليج 365

أعلن البنتاجون خروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان مساء الإثنين، لتنتهي بذلك حرب استمرت 20 سنة سيطرت في أعقابها حركة طالبان على البلاد.



وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحفي: "أنا هنا لأعلن أننا أنجزنا انسحابنا من أفغانستان".

الرحلة الأخيرة

وأضاف الجنرال ماكنزي الذي تتبع أفغانستان لنطاق عمليات قيادته أنّ "آخر طائرة سي-17 أقلعت من مطار كابل في 30 آب/أغسطس" في الساعة 9:29 ت غ.

وتابع: "إذا كانت عمليات الإجلاء العسكرية قد انتهت فإن المهمة الدبلوماسية الرامية للتحقّق ممّا إذا كان هناك مزيد من المواطنين الأمريكيين أو الأفغان المؤهلين الراغبين بالرحيل تتواصل".

إجلاء 123 ألف مدني

وأوضح أنّه منذ 14 آب/أغسطس وحتى ليل الإثنين، أي خلال الـ18 يوماً الماضية، أخلت طائرات الولايات المتّحدة وحلفائها أكثر من 123 ألف مدني من مطار حامد كرزاي.

من جهته، أكد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد عبر تويتر انسحاب آخر جندي أمريكي من مطار كابول مساء الاثنين.