حملوه على الأعناق.. أول فيديو للحظة عودة طفل المحلة لأحضان أسرته بعد تحريره

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

سّلم مدير أمن الغربية اللواء هاني عويس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الطفل زياد البحيري لأهله داخل منزلهم، وسط فرحة عارمة بين الأهالي المتواجدين أمام منزل أسرة الطفل، بعد نجاح عملية تحريره من موقع اختطافه.

كانت قوات الأمن، تحت قيادة اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية، تمكنت من إعادة الطفل زياد، حيث عثر عليه داخل مخزن بقرية السجاعية التابعة لمركز مدينة المحلة، فيما يجرى التحقيق الآن وسؤاله لتحديد هوية خاطفه.

اختطف زياد الأحد من أمام أحد المحال، من قبل ملثمين اقتادوه إكراهًا إلى سيارة فروا بها، بينما تعرضت والدته للسحل أثناء محاولتها تحريره، في واقعة وثقتها كاميرات مراقبة، وانتشر مقطع فيديو بها في صفحات التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، عُثر على سيارة مطابقة لمواصفات تلك التي استخدمها الملثمون في اختطاف الطفل زياد، أثناء تواجده رفقة والدته داخل محل على الطريق الدائري بالمحلة الكبرى، إلا أن السيارة وجدت "متفحمة بشكل تام"؛ وفق ما أوضحه المصدر.

وقد عُثر على تلك السيارة على طريق "قطور - سجين"، وأرقام السيارة مبلغ بسرقتها، وجاري البحث وكشف ملابسات تفحمها.