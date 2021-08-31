طالبان تحتفل بمغادرة آخر القوات الأمريكية أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ)

احتفلت حركة طالبان بعد مغادرة آخر القوات الأمريكية كابول، مما وضع حدًا لعمليات الإجلاء التي تقودها الولايات المتحدة في المطار والحرب التي تقودها واشنطن في أفغانستان منذ 20 عامًا.

وكتب أنس حقاني، العضو البارز بحركة طالبان، والزعيم البارز لشبكة حقاني الأفغانية المتشددة: "نحن نصنع التاريخ مرة أخرى، وينتهي احتلال الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لأفغانستان منذ 20 عامًا الليلة".

وكتب ماتيو أيكينز، مراسل صحيفة نيويورك تايمز المقيم في أفغانستان، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "السماء هادئة وأستطيع أن أسمع وأرى ما يبدو أنه إطلاق نار احتفالي من طالبان".

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن آخر القوات الأمريكية غادرت أفغانستان في حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي وإن البلاد حققت الآن "استقلالاً كاملاً".