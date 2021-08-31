أول تعليق من بايدن بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين أن العالم سيحمل حركة طالبان مسؤولية تعهدها بتوفير ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان.

وقال بايدن في بيان نشر عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" صدر بعد ساعات من إتمام الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان إنه سيوجه كلمة للشعب الأمريكي بشأن الانسحاب بعد ظهر الثلاثاء.

وأشاد بايدن في بيانه بعملية الإجلاء التي وصفها بأنها الأكبر في التاريخ، مشيرًا إلى أنه تم إجلاء أكثر من ١٢٠ ألفًا من الأمريكيين والأفغان المتعاونين.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن أخر قوات أمريكية غادرت العاصمة الأفغانية كابول، ما ينهي عمليات إجلاء بقيادة الولايات المتحدة في مطار كابول وحرب خاضتها واشنطن لقرابة 20 عاما.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو عقده الجنرال الأمريكي كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية.

كانت عدة دول قد اعتمدت في عمليات الإجلاء على الآلاف من القوات الأمريكية التي تم نشرها لتأمين مطار كابول بعد سيطرة طالبان على البلاد قبل أسبوعين.