الأكاديمية العربية: حصول كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات على اعتماد الهيئة الأمريكية ABET

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

حصلت كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع مصر الجديدة ، على اعتماد هيئة الإعتماد الأمريكية ABET لجميع برامج الكلية .

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الحصول على الاعتماد هيئة الإعتماد الأمريكية ABET إنجاز أكاديمي كبير يعزز من سمعة الكلية وبرامجها محليا وعالميا.

وأشار عبدالغفار إلى جهود الأكاديمية للارتقاء بجودة التعليم العالي، والسعي الدائم لتحقيق ضمان جودة البرامج العلمية وتقديم أفضل الخدمات الأكاديمية.