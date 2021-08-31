الوكالة الذرية: كوريا الشمالية تستأنف تشغيل المفاعل النووي

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية استأنفت على ما يبدو تشغيل مفاعلها النووي الرئيسي المستخدم في إنتاج وقود الأسلحة، حيث تهدد كوريا الشمالية الولايات المتحدة، علانية بتوسيع ترسانتها النووية وسط دبلوماسية نووية خاملة منذ فترة طويلة.

ويشير التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى وجود مفاعل بقدرة 5 ميجاواط في المجمع النووي الرئيسي لكوريا الشمالية في يونغبيون، شمال بيونغ يانغ. وينتج المفاعل البلوتونيوم، وهو أحد المكونين الرئيسيين اللذين يستخدمان لبناء أسلحة نووية إلى جانب اليورانيوم عالي التخصيب.

السياسة العدائية

في الأشهر الأخيرة، حذرت كوريا الشمالية من أنها ستوسع برنامجها النووي إذا لم تسحب الولايات المتحدة سياستها «العدائية» تجاه الشمال، في إشارة واضحة إلى العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة والتدريبات العسكرية المنتظمة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت شقيقة كيم القوية، كيم يو جونج، إن كوريا الشمالية ستعزز «الردع المطلق» لمواجهة التهديدات الأمريكية المتزايدة.

وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، لي جونج جو، إن كوريا الجنوبية تراقب عن كثب أنشطة كوريا الشمالية النووية والصاروخية إلى جانب الولايات المتحدة. لكنها رفضت التعليق على ما إذا كانت سيئول ترى دلائل على أن كوريا الشمالية تعيد تنشيط منشآتها النووية.

ويعتقد أن كوريا الشمالية تدير عدة منشآت أخرى لتخصيب اليورانيوم. وفقًا لتقدير كوري جنوبي في عام 2018، ربما تكون كوريا الشمالية قد صنعت بالفعل 20-60 سلاحًا نوويًا أيضًا.

مؤشرات البدء

ولا تزال الأنشطة النووية (لكوريا الشمالية) تشكل مصدر قلق بالغ للولايات المتحدة، علاوة على ذلك، فإن المؤشرات الجديدة لتشغيل المفاعل بقوة 5 ميغاواط ومختبر الكيماويات الإشعاعية تزيد من هذا القلق. حيث جاء في التقرير وفقا لـAP، أنه «منذ أوائل يوليو 2021، كانت هناك مؤشرات، بما في ذلك تصريف مياه التبريد، بما يتفق مع تشغيل المفاعل».

وتبين المؤشرات على تشغيل معمل يونجبيون للكيماويات الإشعاعية من منتصف فبراير إلى أوائل يوليو من هذا العام. وقالت إن فترة التشغيل هذه تتماشى مع حملات إعادة المعالجة السابقة التي أعلنت عنها كوريا الشمالية للوقود المشع المتسرب من المفاعل.

ولم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى يونغبيون أو أي مواقع أخرى في كوريا الشمالية منذ أن طردت الدولة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2009. وقالت الوكالة إنها تستخدم صور الأقمار الصناعية ومعلومات مفتوحة المصدر لرصد التطورات في برنامج كوريا الشمالية النووي.

مجمع يونجبيون

- ينتج اليورانيوم عالي التخصيب، وهو الوقود النووي الرئيسي الآخر

- كان المجمع، الذي تسميه كوريا الشمالية «قلب» برنامجها وأبحاثها النووية، في قلب الاهتمامات الدولية لعقود

- ليس من الواضح بالضبط مقدار البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة أو اليورانيوم عالي التخصيب الذي تم إنتاجه فيه

في أوائل 2019

- عرض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تفكيك المجمع بأكمله إذا حصل على تخفيف واسع للعقوبات خلال قمة مع ترمب

لكن الأمريكيين رفضوا عرض كيم لأنه لن يكون سوى استسلام جزئي لقدرته النووية