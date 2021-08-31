مقتل 23 حوثياً في معارك غربي مأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

أفاد الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، أمس، بمقتل 23 عنصراً من مسلحي الحوثيين، في معارك بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وذكر مصدر عسكري أن معارك عنيفة يخوضها رجال الجيش والمقاومة الشعبية على امتداد مسرح العمليات القتالية بجبهة الكسارة، غربي مأرب، منذ مساء أمس الأول.

وأوضح المصدر أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 23 عنصراً من ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، إلى جانب عدد من الجرحى، فيما لا تزال المعارك مستمرة.

وأكد أن مدفعية الجيش دمرت ثلاث آليات تابعة للميليشيات، فيما دمر طيران تحالف دعم الشرعية، ثلاث عربات مدرعة، وهو ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها.

وتصاعدت حدة المعارك بين الجانبين في محافظة مأرب الاستراتيجية، منذ أشهر، بعد محاولات عدة من قبل «الحوثيين» بالتقدم والسيطرة على المدينة الغنية بالنفط والغاز، والتي تخضع معظم أجزائها لسيطرة الجيش والحكومة الشرعية.