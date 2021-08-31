نزاع على الوقود يثير صداماً طائفياً في جنوب لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (رويترز)

أكد مصدر أمني لبناني أن نزاعاً على إمدادات الوقود الشحيحة أثار توتراً طائفياً بين قريتين متجاورتين، إحداهما يقطنها شيعة والأخرى سكانها من المسيحيين في جنوب لبنان، وهو ما أجبر الجيش على التدخل.

وأصبحت الاشتباكات، التي تنجم في الأغلب عن نقص البنزين والديزل الذي يعطل الخدمات الأساسية حدثاً يومياً في لبنان، وهو ما يثير مخاوف متزايدة بشأن الانزلاق إلى الفوضى بعد عامين من الانهيار المالي في البلاد.

وقال المصدر: إن نحو ستة أصيبوا في نزاع بين قرية «مغدوشة»، التي يقطنها مسيحيون، و«عنقون»، التي يقطنها الشيعة.

ووقع الحادث حين قدم أحد سكان قرية مغدوشة شكوى لدى الشرطة، بعد أن أُصيب خلال خلاف بشأن الوقود يوم الجمعة الماضي، ووصلت الشرطة إلى عنقون لإجراء تحقيق.

وقال المصدر: إن قرويين قطعوا طرقاً، وأشعلوا النيران في إطارات، فيما جرى نشر قوات. وساد الهدوء الأوضاع أمس.

ودخل الانهيار المالي، الذي أدى لأن تفقد العملة ما يزيد على 90 في المئة من قيمتها في عامين، ودفع بأكثر من نصف السكان إلى هاوية الفقر، مرحلة جديدة هذا الشهر، إذ تسبب نقص الوقود في شل الحركة في معظم لبنان.

ويوم الجمعة الماضي، قال مفتي البلاد الشيخ عبداللطيف دريان: إن لبنان يتجه صوب انهيار شامل، ما لم يتم اتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة.

وتفاقم الانهيار المالي بفعل الشلل السياسي، إذ إن البلاد بلا حكومة منذ استقالت آخر حكومة في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، وهو ثالث شخص يقع عليه الاختيار لتشكيل حكومة منذ استقالة الحكومة السابقة: إن ثمة عقبات كبيرة تعرقل العملية.