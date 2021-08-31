أوروبا تعتزم مساعدة الدول المجاورة لأفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (وكالات)

يعتزم الاتحاد الأوروبي، الحريص على تجنب تدفق المهاجرين «بشكل غير مضبوط» من أفغانستان، مساعدة الدول المجاورة لها على استضافة اللاجئين الفارين، وفق مشروع إعلان سينظر فيه وزراء داخلية دول التكتل اليوم.

وورد نص مشروع الإعلان أن الدول الأعضاء تشعر بالقلق أيضاً من خطر الإرهاب، وتتعهد «بذل قصارى جهدها لضمان ألا يؤدي الوضع في أفغانستان إلى مخاطر أمنية جديدة على مواطني الاتحاد الأوروبي». وتشدد الوثيقة على «تنفيذ عمليات البحث الأمني في الوقت المناسب حول من تم إجلاؤهم من أفغانستان».

وينص مشروع الإعلان على أن «الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه عازمون على العمل بشكل مشترك لمنع عودة حركات الهجرة غير الشرعية بشكل غير مضبوط»، كما حدث في عام 2015 عندما شهدت أوروبا تدفق أكثر من مليون مهاجر أغلبهم فروا من الحرب في سوريا.

وتتوقع الأمم المتحدة خروج نصف مليون لاجئ أفغاني في عام 2021.

ويقر المجلس الأوروبي «بالحاجة إلى دعم وتوفير الحماية الكافية للأشخاص المحتاجين، وتوفيق ممارسات الدول الأعضاء» في معاملة طالبي اللجوء الأفغان.

والإعلان، الذي من المتوقع الموافقة عليه في اجتماع استثنائي لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل، لا يحتوي على أي التزام حول استقبال أعداد محددة من اللاجئين الأفغان.

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل شدد في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، أمس، على ضرورة «تعزيز التعاون مع الدول المجاورة» لأفغانستان.

وأضاف: «إن قدرة أوروبا على استضافة لاجئين لها حدود، ومن دون تعاون قوي لا يمكن فعل شيء، وستكون الدول المجاورة أكثر انخراطاً وقبل أوروبا، لذا نعم، يعني ذلك أيضاً تقديم دعم مالي لتلك البلدان كما فعلنا مع تركيا عام 2016 لتمكينها من التعامل مع وصول اللاجئين السوريين».

وقال بوريل: «إن الأفغان الذين يفرون لا يصلون على الفور إلى روما، بل إلى طشقند على الأرجح، ويجب مساعدة البلدان في الخط الأول».

كما اعتبر المسؤول أن الأحداث في أفغانستان تظهر حاجة أوروبا إلى تعزيز «استقلاليتها الاستراتيجية» العسكرية، والحد من اعتمادها على واشنطن في هذا المجال.

وتابع: «نقترح إنشاء قوة أوروبية يمكنها التدخل بسرعة في حالات الأزمات، ويجب أن يكون الاتحاد الأوروبي قادراً على حماية مصالحه عندما لا يرغب الأميركيون في المشاركة».

وأوضح جوزيب بوريل أن هذه القوة «يجب أن تضم 5 آلاف عنصر يمكن حشدهم بسرعة».